Guerra em Israel hoje (18/10): Confira as últimas notícias e vídeos

Visita de Joe Biden

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden visitou Israel e, durante enconto com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, apontou o "outro lado" como responsável pelo ataque ao Hospital Batista Al-Ahly Arab. "Estou profundamente triste e indignado com a explosão ontem no hospital em Gaza. E com base no que vi, parece que foi feito pela outra equipe, e não por você", comentou.

O chefe de Estado também reafirmou o alinhamento com o governo israelense. "À medida que Israel responde a estes ataques, temos que continuar a garantir que vocês tenham o que é preciso para se defender. E vamos garantir que isso ocorra", falou.

O USS Gerald R. Ford, o maior e mais poderoso porta-aviões do mundo, transportou a primeira leva de armas dos Estados Unidos para Israel na guerra contra o Hamas. O carregamento chegou hoje no leste do Mar Mediterrâneo e o Ford, batizado em homenagem ao 38º presidente dos EUA, está em atividade há seis anos.

Zona humanitária e bombardeios em áreas civis

Em comunicado divulgado hoje, o governo de Benjamin Netanyahu solicitou que os palestinos se dirijam a Al-Mawasi, próximo a Khan Younis, onde será estabelecida uma área destinada à prestação de assistência humanitária internacional conforme necessário.