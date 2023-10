'Nossa preocupação foi sempre humanitária', diz Vieira após derrota na ONU

Retirada dos brasileiros em Gaza

Os brasileiros que estão na Faixa de Gaza ainda estão no aguardo da abertura da fronteira de Rafah para entrarem no Egito. O avião que fará a repatriação já pousou o Aeroporto Internacional de Al-Arish, a cerca de 60 km do posto de fronteira, nesta manhã, após receber autorização para partir de Roma.

O Brasil enviou ainda 40 purificadores de água portáteis e dois kits de medicamentos e insumos aos brasileiros na fronteira. Segundo a FAB (Força Aérea Brasileira), cada kit tem 48 itens, incluindo antibióticos, anti-inflamatórios e ataduras.

Até então, o posto permanece fechado e o Brasil tem feito negociações para que os brasileiros possam atravessar. Segundo o Itamaraty, o avião presidencial já está no Cairo, capital egípcia, aguardando a liberação na fronteira.

Em Israel, o sétimo voo de repatriação pousou também nesta tarde (horário local) em Tel Aviv. Com esta operação, serão 1.137 brasileiros repatriados.

O Brasil já realizou seis voos saindo do país, com o transporte de quase mil brasileiros. Ao todo, o Itamaraty estima fazer mais um ou dois voos para cerca de 150 brasileiros interessados em sair do país. No último, deverá transportar ainda 15 estrangeiros, a pedido de países vizinhos: bolivianos, paraguaios, argentinos e uruguaios.