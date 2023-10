Hamas diz que bombardeio israelense deixou vários mortos em igreja de Gaza

Questionado pela AFP, o Exército israelense disse que estava verificando as informações.

Igreja é a mais antiga em atividade na Palestina

De acordo com as testemunhas, muitos feridos foram encaminhados para um hospital. Imagens e vídeos divulgados nas redes sociais mostram diversos feridos sendo socorridos.

A Igreja de São Porfírio, a mais antiga ainda ativa no território palestino, situada à sombra de um minarete, fica na Cidade Velha de Gaza, onde, segundo a tradição, estão as relíquias deste eremita e bispo de Gaza do século 5.

A igreja não está muito longe do hospital Al-Ahly Arab, onde um disparo de foguete causou 471 mortes na noite de terça-feira (17), segundo as autoridades do Hamas.

O número de cristãos na Faixa de Gaza, em sua maioria ortodoxos, é de mil, aproximadamente. Antes de o Hamas tomar o poder, em 2007, eles somavam 7 mil neste território palestino de 2,3 milhões de habitantes.