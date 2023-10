Refém libertada pelo Hamas deve voltar aos EUA na próxima semana, diz irmão

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse, em comunicado divulgado hoje (20), que o governo norte-americano garantiu a libertação das duas norte-americanas. "As duas e as suas famílias terão o total apoio do governo dos Estados Unidos, para se recuperarem e se curarem. Todos devemos respeitar a sua privacidade neste momento", escreveu.

O democrata agradeceu o apoio do Catar e do governo de Israel pela parceria. Washington trabalhou junto com o governo do Catar para garantir a libertação das americanas.

O Catar informou que vai continuar mediando o diálogo com Israel e o Hamas na esperança de conseguir a libertação de todos os reféns.

Família estava em Israel para celebração

Judith e Natalia moram em Evanston, Illinois, nos arredores de Chicago, mas viajaram para Israel, com o intuito de comemorar o aniversário de 85 anos de um parente, segundo familiares que conversaram com o jornal local The Times of Israel. Elas têm dupla nacionalidade, de Israel e dos Estados Unidos.

A família participava de uma celebração em Nahal Oz, um kibutz a cerca de 1,5 km da fronteira com Gaza, quando o ataque do Hamas começou.