Artista e estudante que ama cães: quem são as reféns libertadas pelo Hamas

A mãe, Judith, é artista plástica. Saray Cohen, irmã 3 anos mais nova, disse em entrevista à revista Time que ela pinta quadros. Já o jornal Chicago Sun, da região onde mora a família, afirmou que Judith é esteticista.

A filha, Natalie, se formou no ensino médio esse ano. Segundo a tia Saray Cohen, a jovem decidiu tirar um ano sabático para viajar e decidir que carreira seguir. Ela estava dividida entre trabalhar na área de estética ou ser designer de interiores.

Natalie era apaixonada por cachorros. Em vídeo publicado no Instagram, uma amiga comentou que Natalie tinha um buldogue francês, chamado Panda, que morreu 2 dias antes da viagem para Israel. Ela pretendia adotar um novo cão ao voltar para os EUA, segundo a amiga.

As duas se comunicaram com a família no dia do sequestro. Segundo Cohen, Natalie disse por mensagem, por volta do meio-dia, que elas estavam ouvindo tiros do lado de fora do apartamento onde estavam hospedadas, mas que estavam bem. Em seguida, porém, mãe e filha pararam de responder, de acordo com Cohen.

Judith Raanan e sua filha Natalie Raanan foram libertadas na sexta-feira (20) Imagem: Reprodução/Facebook

Família abriu vaquinhas online

O pai de Natalie, Uri Raanan, criou uma campanha de arrecadação após o sequestro. Ex-marido de Judith, Uri quis levantar 20 mil dólares (R$ 100 mil no câmbio atual) para prestar assistência médica e psicológica às duas, assim que voltasem para casa. Até o momento, a campanha arrecadou quase metade do valor.