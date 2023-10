Quem são os líderes do Hamas mortos por Israel: 'Já estavam mapeados'

Joad Abu Shmalah, gerenciamento de recursos. Segundo as forças israelenses, Schamalah ocupou cargos de segurança e liderou uma série de ataques contra Israel. Ele também foi morto no dia 10 deste mês.

Ali Qadi, o comandante de uma unidade de elite. Preso em 2005 sob a acusação de matar e sequestrar civis israelenses, Qadi estava entre os mais de mil palestinos libertados por Israel em 2011 em troca de um soldado que havia sido capturado pelo Hamas em 2006. Ele foi morto em um ataque aéreo no sábado (14), segundo comunicado das Forças de Defesa de Israel.

Murad Abu Murad, o chefe da formação aérea. Murad "teve um papel importante nos ataques terroristas", segundo Israel. Assim como Qadi, ele foi morto no sábado (14) em um bombardeio que atingiu dezenas de locais pertencentes a lideranças do Hamas, segundo as Forças de Defesa de Israel.

Matez Eid, comandante da ala de segurança nacional do distrito sul de Gaza. Segundo o exército israelense, Eid foi alvo de um bombardeio no domingo (15) que atingiu mais de 250 alvos militares do Hamas foram bombardeados.

Belal Alqadra, comandante de unidade de elite. Foi morto em um bombardeio aéreo na segunda-feira (16).

Ayman Nofal, braço armado do Hamas. Nofal era membro do Conselho Militar Geral do grupo e chefe da ala militar da Brigada Central de Gaza. É o militar de maior destaque abatido desde o início do conflito. A morte dele foi anunciada ontem pelo próprio Hamas.