Jamil: Racha na comunidade internacional impede ONU de agir na guerra

A ONU não existe por si só. Ela é o resultado do que os governos querem que ela seja. Se os governos não têm um acordo sobre um assunto, a ONU não tem o direito de se pronunciar sobre aquilo. A ONU não pode fazer nada se o Conselho de Segurança não chegar a um acordo. É muito importante entender que existem responsáveis pelo imobilismo da ONU. Jamil Chade, colunista do UOL

Os governos de 50 países se articulam para derrubar o veto dos EUA e tentar aprovar uma resolução na Assembleia Geral da ONU. Jamil explicou que é mais fácil a medida ser aprovada neste caminho, mas ela perde força e dificilmente terá algum efeito prático.

São governos principalmente do Oriente Médio e da África. Eles pedem que a Assembleia Geral da ONU se reúna para tratar de forma emergencial a situação em Gaza. É mais fácil a resolução passar pela Assembleia, mas aí caímos em outro problema. A Assembleia Geral, em uma resolução, não tem o mesmo poder do Conselho de Segurança. Ela cria constrangimento para o governo de Israel e põe pressão, mas na prática não consegue destravar a situação. Jamil Chade, colunista do UOL

Tales: É assustador EUA apoiarem estratégia de Netanyahu para prolongar guerra

Tales Faria se indignou com a postura de Joe Biden e suas manifestações de apoio a Benjamin Netanyahu em meio à guerra com o Hamas. O colunista condenou a tática do primeiro-ministro de Israel, que prolonga o conflito para se manter por mais tempo no poder, com o respaldo do governo dos EUA.