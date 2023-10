Família de brasileiro morre em bombardeio na Faixa de Gaza 

A família do primo do palestino-brasileiro Hasan Rabee, que tenta ser repatriado, morreu em um bombardeio no norte da Faixa de Gaza hoje.

O que aconteceu

Hasan, que tenta deixar o território, contou que o primo e a esposa, junto com filhos e netos do casal, morreram em um ataque que atingiu o prédio onde moravam.