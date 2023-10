Sétimo voo da FAB com brasileiros de Israel chega ao Rio de Janeiro

Dois passageiros do voo desembarcaram em Recife. A informação é da GloboNews.

Além dos brasileiros, o governo está transportando três bolivianas. É uma mãe e suas filhas, transportadas como resposta a um pedido de ajuda feito pela Bolívia.

Não há, atualmente, outros estrangeiros interessados em deslocamento ao Brasil. As cidadãs bolivianas foram incluídas no voo após constatado o não comparecimento de passageiros brasileiros.

Comunicado do Itamaraty

Ao todo, 1.204 brasileiros já foram repatriados de Israel, além de 44 animais domésticos.

Um oitavo voo decola de Tel Aviv no fim da manhã de domingo (22). Não há previsão de voos adicionais da FAB para brasileiros em Israel.

O governo Lula (PT) também negocia a saída de um grupo de 30 brasileiros e familiares diretos da Faixa de Gaza. Eles estão abrigados nas cidades de Khan Younis e Rafah, nas proximidades da fronteira com o Egito.