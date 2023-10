Israel ataca mesquita na Cisjordânia e diz ter matado 'agentes terroristas'

As Forças de Defesa de Israel alegam que um atentado era planejado no local, e que integrantes dos dois grupos já tinham articulado "diversos ataques terroristas dos últimos meses" na mesquita. A nota do Exército não esclarece quais.

Não foram fornecidos detalhes sobre quantos foram mortos.

O Hamas, a Jihad Islâmica e a Autoridade Palestina, que governa a Cisjordânia, não haviam se posicionado até o fim da noite de sábado (horário de Brasília).

Antes da guerra atual, iniciada em 7 de outubro após uma investida terrorista do Hamas, a Cisjordânia havia sido alvo de uma operação de Israel que matou 12 palestinos e 1 israelense. A incursão havia sido a maior no território desde 1967.