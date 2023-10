A ONU foi forçada a racionar a água potável, fornecendo apenas um litro por pessoa por dia. O padrão internacional mínimo é de 20 litros.

Foram detectados casos de catapora, sarna e diarreia, diante das condições precárias de saneamento e ao consumo de água de fontes inseguras. Espera-se que a incidência dessas doenças aumente, a menos que as instalações de água e saneamento recebam eletricidade ou combustível para retomar as operações.

As pessoas estão consumindo água salgada com mais de 3.000 miligramas por litro de teor de sal dos poços agrícolas. Isso representa um risco imediato à saúde, aumentando os níveis de hipertensão, especialmente em bebês com menos de seis meses, mulheres grávidas e pessoas com doenças renais. O uso de água subterrânea salina também aumenta o risco de diarreia e cólera.

Os estoques atuais de alimentos em Gaza são suficientes para cerca de 13 dias, de acordo com o Programa Mundial de Alimentos (WFP). No entanto, em nível de loja, espera-se que o estoque disponível dure apenas mais quatro dias.

Ataques contra escolas e hospitais

205 instalações educacionais foram afetadas, incluindo pelo menos 29 escolas da ONU. Oito dessas escolas foram usadas como abrigos de emergência para deslocados internos, sendo que uma delas foi diretamente atingida, resultando em pelo menos oito deslocados internos mortos e outros 40 feridos.