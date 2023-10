Dia 16 da guerra: Caminhões levam ajuda a Gaza e Israel intensifica ataques

Mais de 100 caminhões ainda aguardam autorização para levar alimentos, água, medicamentos e combustível aos palestinos, que estão sob cerco de Israel desde o ataque do Hamas em 7 de outubro.

Também foi registrado um ataque em Gaza, que deixou 50 mortos e centenas de feridos, segundo autoridades palestinas. Desde o início do conflito, a Palestina diz que 4.651 morreram. Em Israel, o governo fala em 1.400 pessoas mortas.

A nova ofensiva de Israel ocorreu horas depois de Israel ter ordenou a evacuação de várias comunidades. São elas: Snir, Dan, Beit Hillel, She'ar Yashuv, Hagoshrim, Liman, Matzuva, Eylon, Goren, Gornot HaGalil, Even Menachem, Sasa, Tziv'on e Ramot Naftali.

As comunidades descritas na declaração ficam perto do Líbano e da Síria. A expansão do plano de evacuação foi aprovada pelo ministro da Defesa, Yoav Gallant, segundo o comunicado do Ministério da Defesa de Israel.

Um ataque a aeroportos da Síria também foi registrado hoje. Segundo uma fonte do governo, Israel está preocupado com a possibilidade do Irã estar usando os aeroportos da Síria para movimentar recursos militares.

Israel anunciou que vai intensificar os ataques aéreos na Faixa de Gaza como preparação para a próxima fase de sua ofensiva contra o Hamas.