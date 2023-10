Piloto é preso por tentar desligar motores de avião com mais de 80 a bordo

Atenção. Temos aqui o sujeito que tentou desligar os motores, de dentro da cabine. Não parece que ele tenha algum problema na parte de trás [da aeronave] agora. Acho que ele foi subjugado. Fora isso, queremos a aplicação da lei assim que chegarmos ao solo e estacionarmos.

Trecho da conversa entre o piloto da aeronave e a torre de comando

Após o desembarque, o piloto fora de serviço, Joseph David Emerson, 44, foi preso pela polícia do Aeroporto de Portland, segundo informações da NBC News.

Ele foi autuado por 83 acusações de tentativa de homicídio, 83 acusações de conduta ilícita e imprudente e uma acusação por colocar a aeronave em perigo, segundo os registros do Gabinete do Xerife do Condado de Multnomah.

O FBI disse que está investigando o caso e observou que nenhum ferimento foi relatado. A agência disse que "pode garantir aos usuários de voos nos EUA não haver ameaça contínua relacionada a esse incidente". Enquanto isso, a FAA (Administração Federal de Aviação) afirmou estar "em comunicação com as companhias aéreas do Alasca e da Horizon" e "apoiando as investigações policiais".

A FAA enviou alerta às companhias aéreas após o incidente da Horizon Air, dizendo que "um passageiro autorizado a utilizar o assento auxiliar na cabine de comando tentou desativar os motores da aeronave enquanto estava em altitude de cruzeiro, implantando o sistema de supressão de incêndio no motor".

A tripulação finalmente conseguiu "subjugar o sujeito", removê-lo da cabine de comando, desviar o avião e pousar com segurança, disse o alerta. Numa segunda notificação, a FAA esclareceu que o evento de segurança não está ligado aos acontecimentos mundiais atuais.