Navios cargueiros se chocam no meio do mar; ao menos um tripulante morreu

Com cerca de 90 metros de comprimento, o Verity naufragou com a colisão. Membros da tripulação desapareceram no mar. Duas pessoas foram resgatadas com vida e outra já morta. Quatro tripulantes seguem desaparecidos.

O cargueiro Polesie, com 22 pessoas a bordo, não naufragou. Com 190 metros de comprimento, ele é maior que o Verity e havia partido de Hamburgo, na Alemanha, com destino a Corunha, na Espanha.

Helicópteros, rebocadores de emergência, barcos de pesca e barcos de patrulha policial estão auxiliando na busca.