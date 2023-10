Descarga elétrica em shopping deixa um morto e quatro feridos nos EUA

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas, entre elas três crianças, após sofrerem uma descarga elétrica em uma fonte de água em um shopping nos EUA.

O que aconteceu:

A fonte de água fica no shopping Harbourside Place, em Júpiter, na Flórida, em frente a um palco onde são realizados eventos, e as vítimas estavam visitando o local no domingo (22).