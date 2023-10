Notícias da guerra em Israel hoje (25/10): Veja novas atualizações e vídeos

Pelo menos três pessoas morreram e várias ficaram feridas em ataque aéreo de Israel em Jenin, no norte da Cisjordânia, segundo a agência de notícias Wafa da Autoridade Palestiniana. A FDI alegou que o ataque teve como alvo palestinos armados que atiravam contra soldados israelenses e jogavam explosivos contra aviões militares.

Israel também realizou ataques aéreos na Faixa de Gaza contra túneis do Hamas, centros de comando, locais de armazenamento de armas e locais de lançamento de morteiros e mísseis antitanque. O grupo extremista declarou que "mais de 80 pessoas foram mortas e centenas ficaram feridas" nos ataques aéreos israelenses noturnos e classificou a operação como um "massacre".

As Forças de Defesa de Israel disseram ter eliminado o comandante Taysir Mubashar, que liderava o batalhão do setor norte do grupo extremista. O militar também já comandou a força naval do Hamas, informaram. "Tinha vasta experiência militar e de coordenação de ataques terroristas. Era próximo de membros seniores da organização, como Muhammad Daf, chefe do braço militar", relatou o comunicado.

De acordo com informações do canal libanês Al-Manar, o chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, se reuniu, em Beirute no Líbano, com o vice-líder do Hamas, Saleh al-Arouri, e com o chefe da Jihad Islâmica, Ziad Al-Nakhala. A reunião de facções discutiu estratégias para alcançar vitória na resistência em Gaza, destacou a emissora que é controlada pelo Hezbollah.

Confira os principais vídeos: