Vale R$ 19 mi: tanque mais poderoso de Israel tem proteção contra drones

A IDF não divulgou a quantidade de tanques que estão à disposição do Exército Israelense, mas a imprensa europeia estima que cerca de 400 podem ser usados na Guerra contra o Hamas.

Histórico dos Merkava

A produção dos Merkava começou após a Guerra do Yom Kippur, em 1973. A partir do ano seguinte, os protótipos começaram a ser desenvolvidos. Em dezembro de 1979 as primeiras unidades foram entregues à IDF.