Netanyahu anuncia início da operação terrestre de Israel na Faixa de Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou que o país se prepara para invadir a Faixa de Gaza por terra.

O que aconteceu?

Netanyahu disse que a população de Gaza que "não está envolvida" com o Hamas deve deixar as áreas a serem invadidas por Israel. A saída de cidadãos da Faixa de Gaza pelas fronteiras com Israel é proibida pelo país comandado por Netanyahu. A passagem de Rafah, que divide Gaza com o Egito, também está fechada.