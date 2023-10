Israel comete crimes de guerra em Gaza e o mundo é cúmplice, diz embaixador

O embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben, rebateu no UOL News da manhã desta quarta-feira (25) a fala do embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, que afirmou ao UOL ontem (24) que não é obrigação de Israel abastecer Gaza com combustível.

Para Zonshine, o Hamas e outras entidades possuem gasolina suficiente para abastecer geradores e levar energia para o povo.