Milei anuncia megadecreto de urgência na TV, e Buenos Aires tem panelaço

Medida busca privatizar a Aerolíneas Argentinas. Ele determinou o fim da lei que impede privatizações e a preparação de estatais para serem vendidas ao setor privado.

Clubes de futebol poderão ser sociedade anônimas. Na eleição para a presidência do Boca Juniors, no último domingo, Milei apoiou a chapa que tinha ex-presidente Maurício Macri como candidato a vice, mas a vitória foi do ex-jogador e ídolo Riquelme. Houve diversas manifestações sobre "o clube é dos sócios", em rechaço a essa medida que Milei preparava desde as eleições.

O ultraliberal declarou que acabará com os limites às exportações. O novo presidente também afirmou que autorizará medidas para afrouxar as regulamentações, à medida que seu novo governo combate a grave crise econômica.

Milei falou em atacar as causas do déficit fiscal. Disse ainda que vai colocar a Argentina no caminho para voltar a ser uma "potência mundial".

"Plano de choque"