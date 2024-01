Estado Islâmico reinvidica autoria de ataque que matou 84 pessoas no Irã

Quem foi Soleimani

Soleimani foi morto em 2020 por drones das Forças Armadas dos EUA. Ele era encarregado das operações internacionais da Guarda Revolucionária do Irã e desempenhou um papel de liderança na guerra na Síria ao apoiar o presidente Bashar al-Assad e combater o grupo Estado Islâmico.

General era uma das personalidades públicas mais populares do Irã. Soleimani também esteve na linha de frente para ajudar e armar os grupos palestinos do Hamas e da Jihad Islâmica, bem como o Hezbollah e as milícias xiitas no Iraque e na Síria. Após sua morte, o aiatolá Ali Khamenei decretou três dias de luto nacional.

Também foi peça chave na campanha para expulsar os EUA da região. Mais recentemente, as tensões entre Irã e Estados Unidos atingiram um novo pico devido à guerra em Gaza. Israel é apoiada pelos norte-americanos, enquanto o grupo palestino é apoiado pelo Irã.

(*Com Reuters e AFP)