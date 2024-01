A origem do Estado Islâmico e por que o grupo terrorista é inimigo do Irã

A origem do EI (Estado Islâmico) está ligada à morte de lideranças de outro grupo terrorista, a Al-Queda. O braço da Al-Qaeda no Iraque era comandado por Abu Musab al-Zarqawi, morto em 2006 por forças americanas.

Apesar da morte do líder do EI, remanescentes do grupo continuaram ativos. Eles passaram a ser liderados pelo iraquiano Abu Bakr al-Baghdadi, que rebatizou o grupo para Estados Islâmico do Iraque. Posteriormente, o grupo passou a ter ambição regional.

As mudanças de nome do grupo terrorista. Primeiramente foi alterado para Estado Islâmico do Iraque e da Síria (ISIS, na sigla em inglês). Depois mudou para Estado Islâmico, evidenciando uma ambição para além daquele território.

O EI se apresenta como um Estado — reivindica territórios e busca conquistar grandes cidades. É uma postura diferente em relação a outros grupos jihadistas. A intenção é administrar essas regiões e impor suas leis sobre a população, inclusive com tortura e execução de cidadãos.

O grupo terrorista governa a partir da sharia, o código moral islâmico, interpretado de maneira radical pelo grupo. Quem desrespeita as leis, como aqueles que fumam cigarro, por exemplo, estão sujeitos a punições severas, como a pena de morte.

Com essas práticas violentas, o EI conseguiu ocupar parte do território da Síria e do Iraque durante alguns anos. Eles foram combatidos por coalizões que tinham de um lado os Estados Unidos e do outro Irã e Rússia.