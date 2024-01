Polícia redobra atenção em operação na rota do tráfico de Guayaquil

Armas de grosso calibre garantiam a segurança do perímetro durante a operação Imagem: Felipe Pereira/UOL

A avenida fica perto de uma das áreas mais conflagradas do Equador. Via rápida, a Perimetral é palco de duas ameaças : a primeira é ser roubado e ver o autor correr em direção às ruas estreitas que margeiam a avenida. O outro perigo é ser atingido por uma bala perdida durante disputa por território. O trecho onde o patrulheiro foi baleado fica perto do Porto de Guayaquil, rota de escoamento de drogas.

No ano passado, a passageira de um carro foi vítima de bala perdida. Ela desceu do carro com a parte lateral direita da camiseta branca lavada de sangue.

Tiroteios são comuns entre traficantes. A Polícia de Guayaquil informou que 12 organizações criminosas brigam pelo controle local.

Operação acontece com cuidado redobrado

Revistas minuciosas no interior dos carros durante a operação em Guayaquil Imagem: Felipe Pereira/UOL

Os policiais vão preparados para operação na via. Homens de moto dão agilidade necessária para perseguir qualquer ameaça vinda de veículos.