Onda de frio causa 9 mortes nos EUA; temperaturas chegam a -30ºC

Pelo menos nove pessoas morreram nos Estados Unidos após a passagem de uma onda de frio por diversos estados.

O que aconteceu

A onda de frio foi nomeada de "Artic blast", ou "rajada do Ártico", em tradução livre. As temperaturas chegaram a -30ºC nas regiões de Oregon, Idaho e Utah, e também nos estados do nordeste dos EUA, como Nova York e Maine.

Nevou no Central Park depois de quase dois anos. A neve até levou algumas pessoas ao parque mais famoso de Nova York, mas por pouco tempo devido ao frio intenso.