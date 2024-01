Justiça espanhola julga britânico que postou piada sobre explodir avião

Um homem de 20 anos está sendo julgado sob acusação de desordem pública em Madrid, na Espanha, após ter enviado uma mensagem de texto a amigos afirmando que explodiria o avião em que estava. Ele ainda disse que seria do grupo fundamentalista Talibã.

O que aconteceu

"Estou a caminho para explodir o avião (sou membro do Talibã)", escreveu o jovem. O texto foi enviado por Aditya Verma pelo aplicativo Snapchat antes de o voo do jovem e seus amigos sair do aeroporto de Gatwick, em Londres. Eles estavam a caminho da ilha de Menorca, na Espanha, em julho de 2022. As informações são da BBC Internacional.

Serviços de segurança do Reino Unido teriam interceptado mensagem encaminhada através do uso do wi-fi do aeroporto londrino. Eles informaram o caso às autoridades espanholas enquanto o avião, da companhia EasyJet, ainda estava a caminho da ilha espanhola.