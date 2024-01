Rússia diz ter encontrado evidências de mísseis onde avião caiu

Autoridades russas afirmam ter encontrado fragmentos que seriam de um míssil guiado antiaéreo que atingiu o avião russo que caiu ontem deixando 74 mortos.

O que aconteceu

Os materiais foram encontrados no local do acidente na região de Belgorod, afirma o governo russo. As informações são da agência de notícias estatal russa Tass.

O governo russo afirma que elementos encontrados no solo confirmam o impacto externo da aeronave. O material passará por perícia.