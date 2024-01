Zelensky pede inquérito internacional sobre queda de avião

Zelenski em seu discurso, divulgado na noite desta quarta-feira (24/01), disse que o serviço de inteligência militar da Ucrânia (GUR) está tentando descobrir mais sobre os prisioneiros de guerra.

"Nosso Estado insistirá no reconhecimento internacional", disse ele. "É óbvio que os russos estão brincando com a vida dos prisioneiros ucranianos, com os sentimentos de seus parentes e com as emoções de nossa sociedade."

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, foi instruído a fornecer aos aliados todas as informações disponíveis para a Ucrânia.

O governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, disse que não havia sobreviventes. "Todos os ocupantes a bordo morreram", afirmou.

A Ucrânia pediu ainda nesta quinta-feira que a ONU e a Cruz Vermelha inspecionem o local da queda. "Vou pedir que representantes destas organizações se juntem à inspeção do local" na região russa de Belgorod, disse o comissário para os Direitos Humanos ucraniano, Dmytro Lubinets.

Caixas-pretas encontradas

Nesta quinta-feira (25/01), autoridades russas afirmaram que equipes de resgate encontraram as caixas-pretas do avião militar. "De acordo com dados preliminares, a condição das duas caixas-pretas permitirá que elas sejam descriptografadas. Elas serão transportadas em um voo especial para um laboratório do Ministério da Defesa (em Moscou), onde seu conteúdo será analisado", disse um porta-voz do serviço russo de emergência à agência de notícias russa Tass.