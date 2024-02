Piñera mandou passageiros pularem antes de queda de helicóptero, diz irmã

O ex-presidente do Chile Sebastián Piñera mandou os passageiros do helicóptero que ele pilotava pularem antes da queda que o matou, em Lago Ranco. O relato é da irmã dele, Magdalena Piñera, que estava a bordo da aeronave no momento do acidente.

O que aconteceu

Piñera deu ordem para que os três passageiros saltassem antes dele, segundo Magdalena. Em declarações reproduzidas por jornais chilenos e espanhóis, a irmã do ex-presidente contou que essas foram as últimas palavras de Piñera antes da queda do helicóptero.

Irmã afirma que o ex-presidente ficou a bordo para tentar retomar o controle da aeronave. "Pulem vocês primeiro porque, se eu pular junto, o helicóptero vai cair em cima de todos nós", teria dito Piñera. Magdalena e os outros dois passageiros seguiram a ordem e sobreviveram.