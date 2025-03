13 mil meninas estupradas foram mães em 2023 no Brasil; ONU fala em tortura

Entidades da sociedade civil pedirão na ONU um compromisso do governo brasileiro para garantir que mulheres e meninas tenham maior acesso aos serviços de aborto legal, apontando que 13 mil garotas vítimas de estupros se tornaram mães apenas em 2023.

A iniciativa é liderada pelas entidades Conectas, Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, Campanha Nem Presa Nem Morta, Sexuality Policy Watch, Católicas pelo Direito de Decidir, Ipas, Criola, Anis, Center for Reproductive Rights e Cladem Brasil.

"Gostaríamos de chamar a atenção do Conselho de Direitos Humanos para as alarmantes dificuldades de acesso de meninas ao serviço de aborto legal no Brasil", afirmarão as organizações em uma reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, nesta segunda-feira.