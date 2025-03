União Africana classifica escravidão e regime colonial como genocídio

"A decisão de classificar a escravidão, a deportação e a colonização como crimes contra a humanidade e genocídio contra os povos da África é um passo crucial, uma vitória para África na sua busca pela autodeterminação e controle sobre o seu próprio destino", afirmou Robert Dussey, ministro do Exterior do Togo, em comunicado, após uma votação sobre a resolução iniciada pelo seu país.

O movimento expõe o avanço do debate internacional sobre o tema, embora alguns líderes europeus se recusem a discutir a questão. Pressionado, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, chegou a dizer que prefere "olhar para frente", em vez de entrar em "discussões muito longas e intermináveis" sobre o passado.

O Reino Unido participou ativamente no tráfico negreiro nos séculos 17 e 18. Navios britânicos teriam levaram ao menos 3,4 milhões de africanos capturados para as Américas dos cerca de 12 milhões de africanos escravizados transportados por comerciantes europeus. O comércio de escravos também foi peça-chave no desenvolvimento da economia britânica.

Já Portugal admitiu, pela primeira vez em 2024, responsabilidade pela escravização de africanos e indígenas no Brasil. "Temos que pagar os custos. Há ações que não foram punidas e os responsáveis ??não foram presos? Há bens que foram saqueados e não foram devolvidos? Vamos ver como podemos reparar isso", declarou o presidente Marcelo Rebelo de Sousa à época.

No entanto, após a declaração, o governo português disse que não planejava pagar reparações pela escravidão e pelo colonialismo. Portugal traficou quase 6 milhões de africanos, mas até agora não confrontou seu passado e pouco se ensina sobre seu papel na escravidão transatlântica nas escolas. Em vez disso, a era colonial de Portugal, durante a qual países como Angola, Moçambique, Brasil, Cabo Verde e Timor Leste, bem como partes da Índia, foram submetidos ao domínio português, é frequentemente vista como uma fonte de orgulho.

Consequências legais