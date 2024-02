Presos fazem motim em penitenciária na fronteira entre Brasil e Paraguai

A Penitenciária Regional Pedro Juan Caballero, no Paraguai, foi palco de um motim na manhã desta sexta-feira (16), quando 250 presos entraram em confronto em um dos pavilhões do local. A unidade prisional fica na fronteira com o Brasil, perto da cidade de Ponta Porã (MS).

O que aconteceu

O motim teve início no momento em que agentes penitenciários se preparavam para realizar o deslocamento de um preso, identificado como Ramón Fariña. Ele seria o líder do pavilhão, segundo o Ministério da Justiça do Paraguai.

A rebelião deixou três presos com ferimentos leves. Eles foram atendidos na própria penitenciária.