Adolescentes são indiciados por ligação com ataque em festa do Super Bowl

Dois adolescentes foram indiciados hoje sob a acusação de envolvimento em um ataque a tiros na última quarta-feira (14), durante desfile de comemoração da vitória do time de futebol americano Kansas City Chiefs no Super Bowl. Na ocasião, uma pessoa morreu e outras 22 ficaram feridas.

O que aconteceu

Suspeitos foram acusados de porte de arma e resistência à prisão. Os adolescentes foram levados a um centro de detenção juvenil, segundo informou o Tribunal de Família do condado de Jackson, no estado do Missouri. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

Adolescentes ainda podem enfrentar outras acusações. Inicialmente, um terceiro adolescente também havia sido detido por suspeita de participação no ataque, mas foi liberado. As investigações continuam. "Esperamos estar em futuras audiências relacionadas a estes suspeitos que foram acusados", disse em comunicado o promotor do condado de Jackson, Jean Peters Baker.