Governo de Israel ironiza Lula em rede social após fala sobre 'Holocausto'

Conteúdo falso. O ministro Paulo Pimenta, da Secom, disse que o chanceler israelense atribui a Lula "opiniões que jamais foram ditas por ele". O presidente, inclusive, visitou o Museu do Holocausto, em Israel, em 2010.

Before or after @LulaOficial went full on Holocaust denier? https://t.co/lI5tuLLL3o -- Israel ????? (@Israel) February 20, 2024

Mais cedo, o ministro de Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, voltou a cobrar desculpas de Lula. Ele também disse que o presidente do Brasil deu "cuspe no rosto de judeus brasileiros" com afirmações sobre guerra.

"Que vergonha. Sua comparação é promíscua, delirante. Vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Ainda não é tarde para aprender História e pedir desculpas", disse Katz ao marcar o perfil do presidente brasileiro em mensagem em português publicada no X (o antigo Twitter).

"Lula condena o massacre da população civil de Gaza promovido pelo governo de extrema-direita de Benjamin Netanyahu, que já matou mais de 30 mil palestinos, entre eles, 10 mil crianças", ressaltou.