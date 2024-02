PGR: suposto espião russo deve ficar no Brasil até investigações acabarem

A PGR (Procuradoria-Geral da República) se posicionou contra a extradição do russo Sergey Cherkasov, preso após usar documentos falsos e suspeito de ser um espião para o governo de Vladimir Putin.

O que aconteceu

A PGR considerou que a extradição só poderá ocorrer após a conclusão das investigações no Brasil. A posição do subprocurador-Geral da República Artur de Brito Gueiros Souza segue uma decisão do ministro Edson Fachin, de março de 2023.