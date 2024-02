Homem é condenado à prisão perpétua por matar irmãs brasileiras no Japão

"A dor da família enlutada é imensurável", afirmou o juiz responsável pelo caso. Para embasar a decisão, a corte apontou evidências como a compatibilidade da gasolina do carro do acusado com o combustível usado para incendiar o apartamento no qual as duas irmãs foram achadas mortas.

A decisão acata o pedido do Ministério Público do Japão para condenação do acusado. No pedido, o promotor alegou que "não há possibilidade de recuperação" para o peruano.

Edgard continua afirmando que é inocente. A defesa dele afirmou que ele estava sob efeito de drogas, sem conseguir distinguir o certo do errado.

Relembre caso

As brasileiras Akemy e Michelle Maruyama foram mortas em 2015, no Japão Imagem: Reprodução/Facebook

Michelle Maruyama, 29, e Akemy Maruyama, 27, foram encontradas mortas na casa onde viviam em Handa, no Japão. O crime foi registrado em 30 de dezembro de 2015.