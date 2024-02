Evento baseado no filme 'Wonka' é cancelado após protestos na Escócia

Um evento anunciado como uma "celebração do chocolate em todas as suas formas deliciosas", em referência ao filme Wonka, foi cancelado na Escócia após ser alvo de protestos de crianças e pais enfurecidos.

O que se sabe

Agentes da polícia foram chamados ao local, em Glasgow, no fim de semana, depois que famílias reclamaram do evento "horrível", que foi abruptamente cancelado. A informação é do jornal britânico The Guardian.

A empresa organizadora do evento, House of Illuminati, cobrou R$ 220 pelos ingressos, prometendo uma "experiência envolvente" baseada no filme 'Wonka', no qual Timothée Chalamet interpreta a versão mais jovem do personagem de 'A Fantástica Fábrica de Chocolate'.