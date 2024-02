Lula convida Guiana para cúpula do G20 sobre clima: 'Monetizam preservação'

O presidente Lula (PT) convidou o presidente da Guiana, Irfaan Ali, para participar da reunião da cúpula do G20 sobre o clima, em novembro, em Belém.

O que aconteceu

O Brasil preside o G20 em 2024. No fim do ano, realizará uma cúpula sobre o clima no Pará com potências globais, países da região amazônica e outras nações com grandes áreas verdes, como a República do Congo, na África.

Segundo o presidente, o vizinho, um dos oito países que compõem a floresta amazônica junto ao Brasil, tem formas de "monetizar" as riquezas naturais de forma sustentável. O desenvolvimento sustentável, com geração de renda por meio da floresta, foi um dos motes a campanha petista em 2022.