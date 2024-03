EUA vão enviar aviões para lançar ajuda humanitária em Gaza, anuncia Biden

Soldados abriram fogo após se sentirem "ameaçados". Apesar da afirmação de fontes israelenses à AFP, os militares negaram a responsabilidade pelas mortes. O Exército afirmou que "dezenas de pessoas morreram" pisoteadas pela multidão.

Guerra deixa mais de 30 mil mortos só na Faixa de Gaza. Cerca de 25 mil dos mortos são crianças e mulheres, segundo comunicado do Pentágono.

Vídeo publicado pelas forças de defesa de Israel mostram momento do fato. As imagens publicadas nas redes sociais mostram grupos se aproximando do comboio de ajuda.

A multidão palestina atacou os caminhões e, como resultado, dezenas de pessoas foram mortas devido à superlotação, aglomeração e atropelamento

Exército israelense, em publicação nas redes sociais

