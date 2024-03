Após mais de 100 mortes, ministro de Israel defende fim de ajuda a Gaza

Soldados abriram fogo após se sentirem "ameaçados". Apesar da afirmação de fontes israelenses à AFP, os militares negaram a responsabilidade pelas mortes. O Exército afirmou que "dezenas de pessoas morreram" pisoteadas pela multidão.

Vídeo publicado pelas forças de defesa de Israel mostram momento do fato. As imagens publicadas nas redes sociais mostram grupos se aproximando do comboio de ajuda.

A multidão palestina atacou os caminhões e, como resultado, dezenas de pessoas foram mortas devido à superlotação, aglomeração e atropelamento

Exército israelense, em publicação nas redes sociais

Mais de 30 mil mortos

Homem se senta em escombros da casa da família em Rafah, na Faixa de Gaza Imagem: 9.jan.2024-Mohammed Salem/Reuters

Ataques ocorreram no dia em que a guerra deixa mais de 30 mil mortos só na Faixa de Gaza. Cerca de 25 mil dos mortos são crianças e mulheres, segundo comunicado do Pentágono.