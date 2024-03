Passageiros de avião que perdeu porta durante voo pedem US$ 1 bi na Justiça

Três passageiros que estavam em um voo da Alaska Airlines que perdeu uma das portas durante voo ingressaram com ação judicial contra a companhia aérea e a Boeing, empresa responsável pela fabricação da aeronave.

O que aconteceu

Kyle Rinker, Amanda Strickland e Kevin Kwo pedem na Justiça indenização compensatória e por danos no valor de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 4,9 bilhões na atual cotação). A ação foi protocolada no condado de Multnomah, no estado do Oregon, nos Estados Unidos. As informações são da CBS News.

Passageiros alegam "graves danos mentais, emocionais e psicológicos, além de traumas físicos" decorrentes do acidente. Ainda, eles querem a responsabilização da Boeing pela "falha assustadora e potencialmente fatal" — a empresa assumiu responsabilidade pela perda de parte da fuselagem da aeronave.