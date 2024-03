Jornal: Brasileira vítima de estupro na Índia seguirá viagem com escolta

A brasileira vítima de estupro coletivo na Índia seguirá a sua viagem com escolta da polícia indiana até a região da fronteira com o Nepal, segundo o jornal "Times of India". Oito suspeitos de envolvimento com o crime foram presos.

O que aconteceu

Casal foi escoltado pela polícia de Jharkhand, onde ocorreu o crime, até a divisa com o estado de Bihar. Segundo o jornal, em matéria publicada na terça-feira (5), a polícia de Bihar irá auxiliar o casal, Fernanda Santos e o espanhol Vicente Barbera, a chegar até a fronteira com o Nepal, que seria o próximo destino deles. Não foi informado sobre o dia exato que o casal chegaria ao local.

Vítima disse que o ataque deixará cicatriz profunda, mas não vai mudar sua percepção positiva sobre a Índia e seu povo. Nesta semana, em conversa com os repórteres indianos pela primeira vez após o crime, Fernanda também afirmou que continuará viajando e não deixará que esse triste episódio a faça viver com medo constante e a impeça de se aventurar.