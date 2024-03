Polícia da Índia já tem identidade dos 7 suspeitos de estupro de brasileira

A brasileira relatou ter sido estuprada e roubada por sete homens. Fernanda também tem nacionalidade espanhola.

"Algo aconteceu conosco que não desejamos a ninguém. Sete homens me estupraram, nos espancaram e nos roubaram. Não levaram muitas coisas porque o que eles queriam mesmo era me estuprar. Estamos no hospital com a polícia", escreveu Fernanda em uma rede social.

Casal também foi espancado. Vicente disse que os criminosos usaram um capacete e uma pedra para golpeá-lo na cabeça. "Minha boca está destruída, mas Fernanda está pior".

A Embaixada do Brasil na Índia considerou o fato "grave ataque criminoso" e está prestando assistência ao casal junto com autoridades indianas e espanholas.

Casal viaja de moto pelo mundo

A brasileira Fernanda e o marido, o espanhol Fernando, são motociclistas e blogueiros de viagem. Eles viajam pelo mundo e publicam suas aventuras na internet.