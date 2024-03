Reinaldo: Venezuela tem de deixar de ser peso que o PT carrega por vontade

O colunista do UOL Reinaldo Azevedo criticou durante o programa Olha Aqui! o fato de o presidente Lula ter defendido as eleições na Venezuela e ter colocado em dúvida o comportamento da oposição a Nicolás Maduro.

Acho lamentável que haja essa incapacidade do Lula e do governo tratarem a Venezuela por aquilo que ela é. Não acho que deva romper com a Venezuela na prática como fez Bolsonaro, mas Lula, o PT e o Brasil não ganham nada com isso. Não acho bom. Reinaldo Azevedo

Lula afirmou que "não se pode colocar dúvidas antes de as eleições venezuelanas acontecerem", quando Maduro tentará a reeleição. Para Reinaldo, entretanto, o presidente venezuelano está longe de ser um democrata e, por isso, as eleições do país não são legítimas.