Suécia entra oficialmente para a Otan como 32º membro da aliança militar

Suécia enfrentou resistência da Turquia e da Hungria para aderir à aliança. Os turcos acusaram o país nórdico de clemência para com ativistas curdos que se refugiaram em solo sueco, sendo alguns considerados como terroristas por Ancara. Também houve resistência do primeiro-ministro húngaro Viktor Orban, que cobrou "respeito" de Estocolmo, que teria "atacado" as políticas húngaras durante anos.

Influência direta da guerra na Ucrânia. Os dois países escandinavos viram a adesão a Otan como uma maneira de se proteger contra investidas de Moscou após a invasão da Ucrânia em 2022. Todos os membros da Otan seguem o Tratado de Washington, que traz no Artigo 5 o princípio de que um ataque contra um ou mais dos seus membros é considerado um ataque contra todos.

A Rússia prometeu na semana passada tomar medidas em reação à adesão de Estocolmo. O país afirmou que o grau de sanções dependerá "das condições e da extensão da integração da Suécia na Otan". O país liderado por Vladimir Putin ainda não se posicionou.

*Com informações da RFI e AFP