'Acho que matei minha mulher': como foi crime com brasileiros na Irlanda

A polícia chegou ao local e encontrou Diego de bermuda e chinelo. Havia marcas de sangue no seu corpo e pulsos. Ele foi preso imediatamente por suspeita de assassinato. Ao deixar o local, o acusado disse que "sua esposa estava tentando matá-lo".

Diego deu declarações confusas diante do júri. Ele disse que não estava se sentindo "seguro" e achou que se ele não a matasse, ela o mataria. Em outra ocasião, afirmou que ouviu vozes na sua cabeça dizendo que "às vezes você precisa decapitar uma pessoa porque ela está possuída".

O suspeito não se declarou culpado do crime. Uma das questões importantes a serem definidas pelo júri é aplicar ou não uma legislação local específica para pessoas com distúrbios mentais.

Ele já teve episódios de confusão mental. A reportagem do Irish Times descreve que, um dia antes do crime, o homem foi preso por correr pelas ruas da cidade quase nu. Foi levado para um hospital e posteriormente liberado.

Há indícios de que Fabiola tentou se defender. O promotor do caso, Shane Costelloe, leu detalhes da declaração de óbito da esposa de Diego. O documento diz que ela morreu devido à "decapitação" com trauma e asfixia como fatores contribuintes. Havia ainda marcas de facadas em outras partes do corpo e hematomas, que indicam que houve algum tipo de resistência por parte da vítima.

*Com informações do Irish Times