Filha de morto em submersível Titan pede retomada de expedições ao Titanic

Paul Henri-Nargeolet estava a bordo do submersível Titan, com outras quatro pessoas. A embarcação da OceanGate implodiu a 4 mil metros de profundidade no Oceano Atlântico, perto dos destroços do Titanic, no ano passado.

O pai de Sidonie ganhou o apelido de "Sr. Titanic" devido às suas múltiplas expedições até os destroços. Ela contou estar "acostumada" com as expedições do pai e que isso era "normal" para ela. "Nunca me perguntei se o submersível era bom ou não. Ele me disse que o Titan era um novo tipo de submarino, mas não me disse que estava preocupado com isso", afirmou.