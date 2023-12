Implosão do submersível Titan marcou o ano de 2023; como foi a tragédia?

O Titan era guiado por meio de um aparelho que lembra um controle de videogame. A embarcação já havia passado por falhas de comunicação e chegou a ficar perdida em outra ocasião.

2 - Quem eram os tripulantes

Os cinco ocupantes do submersível morreram no acidente. Hamish Harding, bilionário e presidente da empresa Action Aviation; Shahzada Dawood, empresário paquistanês, e seu filho, Suleman; Paul-Henry Nargeolet, considerado um dos maiores especialistas no naufrágio do Titanic; e Stockton Rush, presidente da OceanGate, estavam a bordo.

A viagem custou US$ 250 mil por pessoa, o que equivale a R$ 1,2 milhão. O objetivo era levar os tripulantes até os destroços do Titanic, que naufragou em 1912.

Os tripulantes do submersível (da esquerda para direita): Stockton Rush, CEO da OceanGate; Paul-Henry Nargeolet; Suleman Dawood e seu pai Shahzada Dawood; e o bilionário britânico Hamish Harding Imagem: Shannon Stapleton/REUTERS; Reprodução/LinkedIn; Família Dawood; e JANNICKE MIKKELSEN/Jannicke Mikkelsen via REUTERS

3 - O que aconteceu com os corpos

Em outubro, a Guarda Costeira recuperou novos destroços do submersível Titan. O material foi encontrado no fundo do Oceano Atlântico Norte, a 500 metros do local de visitação do Titanic.