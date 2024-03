Ex-lutador, antissocialista: quem é brasileiro eleito deputado em Portugal

Filho de militar, deputado começou jiu-jitsu para poder "brigar"

Ex-lutador, Marcus entrou para o jiu-jitsu aos 14 anos por recomendação de uma professora, preocupada com a agressividade do aluno. Assistindo à "luta livre" da família Grace, o carioca, filho de um militar, se encantou pela possibilidade de "brigar e ganhar dinheiro", como contou também à ZugaTV, no Youtube, em 2022.

O político saiu do Brasil aos 18 anos, quando foi convidado para os Jogos Pan-Americanos de jiu-jítsu, na Flórida. A estadia, que deveria durar um mês, acabou se estendendo por oito anos.

No início, sem dinheiro, ele acabou passando um tempo nas ruas de Orlando. Em 2022, o brasileiro contou ao canal ZugaTV que ganhou a passagem para a competição de um patrocinador, com um mês entre a ida e a volta. Sem hotel incluído e eliminado da competição ainda no início, Marcus teve que dormir em caixotes de lixo atrás do pavilhão em que o evento era realizado.

Sua vida mudou poucas semanas depois, depois que ele foi adotado por uma família de haitianos. O lutador ainda voltou ao Brasil para pedir um visto mais longo — e acabou conseguindo o documento para ensinar jiu-jítsu em território estrangeiro.