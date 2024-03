Corte condena Brasil por morte de membro do MST no PR e ação da PM em SP

Segundo a sentença da Corte, houve uma "execução extrajudicial" pela PM-SP. Dos 12 mortos na operação, oito estavam em um ônibus, e os outros quatro divididos em duas picapes. A PM alegou que houve troca de tiros, mas o tribunal concluiu que houve "uma operação planejada e realizada por agentes estatais para executar extrajudicialmente as referidas pessoas".

As indenizações devem ser pagas pela União, através do orçamento do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Os estados do Paraná e São Paulo não podem ser responsabilizado pela Corte, já que a União é o ente com personalidade jurídica no âmbito internacional.

O caso da morte do membro do MST

A sentença foi emitida em 16 de novembro do ano passado, mas só foi publicada hoje. Por unanimidade, os juízes da Corte Interamericana condenaram o Brasil a pagar indenizações e tratamento psicológico à família de Tavares.

As indenizações devidas à família de Pereira somam 400 mil dólares, cerca de R$ 2 milhões no câmbio atual. O valor, segundo a sentença, cobre danos materiais e imateriais, e deverá ser dividido entre a viúva e os cinco filhos de Tavares.

A Corte determinou que monumento do MST seja preservado. Segundo a sentença, o Brasil terá que fazer "um ato público de reconhecimento" às violações cometidas, no prazo de um ano, e garantir a proteção de um monumento construído pelo MST em 2001, no local do protesto. A peça, projetada por Oscar Niemeyer, já foi alvo de discórdia.