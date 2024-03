Brasil tem IDH pior que de países em guerra e longe do 1º na América Latina

Além do impacto direto na economia, guerras podem influenciar nos índices dos países de diversas maneiras, com a destruição de infraestruturas essenciais, causando danos à saúde, impactos na educação e também o deslocamento populacional. Por isso, é comum observar uma queda no IDH de países afetados por conflitos prolongados. Ainda assim, o país segue aparecendo na frente do Brasil na lista —principalmente porque os dados usados são de 2022, antes do início do conflito.

Situação do Brasil em relação à América Latina e Caribe

O Chile é o país da América Latina e do Caribe com o IDH mais alto. A média do indicador na América Latina é de 0,763, ligeiramente acima do índice brasileiro. Entre os 33 países da região, o Brasil fica atrás de:

Chile (44º, com 0,86);

Argentina (48º, com 0,849);

São Cristóvão e Névis (51º, com 0,838);

Uruguai (52º, com 0,83);

Antígua e Barbuda (54º, com 0,826);

Bahamas (57º, com 0,82);

Panamá (57º, com 0,82);

Trindade e Tobago (60º, com 0,814);

Barbados (62º, com 0,809);

Costa Rica (64º, com 0,806);

Granada (73º, com 0,793);

México (77º, com 0,781);

São Vicente e Granadinas (81º, com 0,772);

República Dominicana (82º, com 0,766);

Equador (83º, com 0,765);

Cuba (85º, com 0,764);

Peru (87º, com 0,762).

Entre 2020 e 2021, a região da América Latina e do Caribe havia tido a maior queda nos índices, na comparação com outras regiões. Agora, a recuperação em relação ao ano de 2022, segundo o novo relatório, foi mais baixa do que o esperado caso fosse mantida a tendência de crescimento de 2019.